Overvaller wisselkantoor maakt enorm bedrag buit

Omschrijving

Op bewakingsbeelden is te zien dat de dader kort daarvoor kwam aanlopen via de Jan Kruiffstraat. Vervolgens moet hij hebben gewacht tot het slachtoffer arriveerde bij het betreffende wisselkantoor aan de Schiedamseweg.

Geld uit kluis

Terwijl de vrouw rond 09.50 uur de voordeur van het slot haalt, merkt ze ineens dat de dader achter haar staat . Hij dwingt haar naar binnen te gaan. Bij de volgende deur die ze moet openen, prikt hij met zijn vinger in haar rug waardoor ze denkt dat hij een wapen heeft. De overvaller eist toegang tot de kluis. Het contante geld dat daarin ligt, hevelt hij over in een plastic Jumbo-tas. Dan neemt hij, terug de Jan Kruiffstraat in, de benen.

Meer geld dan gebruikelijk

Er zat precies die dag veel meer geld in de kluis dan gebruikelijk. Door omstandigheden was het geld de dag ervoor niet opgehaald. Mede door dat ‘toeval’ sluit de politie niet uit dat iemand, al dan niet bewust, die informatie heeft gelekt.

Buitenlandse valuta

Bij het gestolen geld zaten bedragen aan buitenlandse valuta, waaronder zo’n 2675 euro aan Deense Kronen, en kleinere bedragen in Turkse Lira, Thaise Baht en Chinese Yuan. Mogelijk is dat geld ergens gewisseld. Heeft u daar informatie over, of herinnert u zich iemand die na 21 juni 2018 plotseling over veel contant geld beschikte die past in het signalement, meld het dan a.u.b. aan de politie.

Kenmerken overvaller

Het slachtoffer heeft gezien dat de dader een kleine tatoeage heeft onder één van zijn ogen. Ook wist ze te vertellen dat hij zwarte schoenen droeg van het merk LaCoste en dat hij één handschoen aanhad. Hij is zo’n 1.70-1.75 lang, heeft een fors postuur met brede schouders. De man sprak straattaal.

Verder had hij tijdens de overval een donkerkleurige broek aan en een donkerkleurige winterjas met bont langs de rand van de capuchon. Weet u wie deze man is? Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070 of om anoniem te tippen 0800-7000.