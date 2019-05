Oplichting via internetfraude

GORREDIJK - Op zondag 14 april werd via een webshop een kostbare LG Curved Wide Quad monitor gekocht. De koop vond plaats via het internet met het account van een inwoonster van Gorredijk.

Omschrijving

Bij de internet bestelling werd door de koper aangegeven dat de monitor opgehaald zou worden bij een afhaalpunt in Beetsterzwaag. Via ‘afterpay’ zou het apparaat later betaald worden.

Op 16 april 2019 rond 13.00 uur werd de LG monitor door een man afgehaald. Deze persoon heeft zich gelegitimeerd en heeft het apparaat mee genomen.

De webshop kwam er achter dat er mogelijk fraude plaats vond en nam contact op met de aangeefster. Deze bleek geen bestelling te hebben gedaan. Onbekenden hadden gebruik had gemaakt van haar account en de monitor op haar naam besteld.

Door de politie is nader onderzoek ingesteld. Het legitimatie bewijs van de persoon die de monitor af had gehaald bleek vals te zijn. Wel had de bewakingscamera opnames gemaakt van de man die het apparaat op had gehaald.

Door nu deze beelden te publiceren wil de politie achter de identiteit van deze man komen.

Kent u deze man of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. De politie is te bereiken via 0900 – 8844. Wilt u anoniem blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000.