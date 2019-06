Automobilist gezocht wegens aanrijding

Laat het ons weten via het tipformulier.

Een vrouw is aangereden door een auto in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Ze brak daarbij haar enkel. De bestuurder wilde er per se geen politie en ambulance bij. De recherche zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Al eerder besteedde Bureau Hengeveld aandacht aan deze zaak op 8 mei. Nu tonen we in het filmpje ook de bewegende bewakingsbeelden.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 5 juni 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Livingstonelaan

Donderdag 10 januari 2019 steekt de 52-jarige vrouw de Livingstonelaan over, ter hoogte van de Fernandezlaan. Het is even na 18.00 uur en donker. Een automobilist die van de Livingstonelaan afslaat naar de Fernandezlaan rijdt haar aan. De vrouw komt hard op het wegdek terecht en breekt onder meer haar enkel.

Hulpdiensten

De automobilist stapt uit en zegt meteen dat hij niet wil dat de politie en ambulance worden gebeld, zonder uit te leggen waarom niet. Op een niet al te vriendelijke toon biedt hij aan haar naar het ziekenhuis te brengen en duwt haar in de auto. Tijdens de rit belt hij een vriend, in het Arabisch. De vrouw weet niet wat er gezegd wordt en vindt het beangstigend.

Leidsche Rijn

Ze blijken naar het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn te rijden. Hij stopt niet bij de ingang maar een stukje verderop. Met haar gebroken enkel moet ze een eind lopen. Dan komt de vriend van de bestuurder eraan met een rolstoel en brengt haar naar de eerste hulp. Dan verdwijnen de twee.

Enkelbreuk

In het ziekenhuis blijkt dat ze een gecompliceerde enkelbreuk heeft en een grote bloeduitstorting. Volgens de artsen was de breuk veel minder erg geweest als ze met een ambulance was gebracht.

Strafbaar

De bestuurder heeft niet zijn naam en adres bij het slachtoffer achtergelaten en dat is strafbaar. Ze meent zich te herinneren dat hij gezegd heeft dat hij op de Stanleylaan in Utrecht woont.

Signalement