Automobilist vlucht weg na aanrijding

Een 33-jarige vrouw uit Utrecht raakt zwaargewond als ze wordt aangereden op de Thomas à Kempisweg in Utrecht. De bestuurder die het ongeluk veroorzaakt, bekommert zich geen moment om haar. Hij belt een vriend, die hem even later ophaalt en laat het slachtoffer zwaargewond achter. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 22 mei 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Het ongeluk

De aanrijding vindt plaats op vrijdagavond 21 december rond 23.50 uur. De vrouw rijdt op het Thomas à Kempisplantsoen en wil bij het verkeerslicht linksaf slaan naar de Cartesiusweg. Ze rijdt door als het licht op groen springt. Op dat moment komt van links een donkere Volkswagen Golf die door rood rijdt en haar vol raakt. De Skoda van de vrouw tolt 360 graden en komt tot stilstand tegen een paal van een verkeerslicht. De Volkswagen Golf schiet de middenberm over en komt op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer tot stilstand.

Ervandoor

Een getuige ziet dat er vijf personen uit de auto stappen; drie mannen en twee vrouwen. De vrouwen gaan er meteen vandoor. Zij rennen de Cremerstraat in. De bestuurder van de Golf pakt zijn telefoon en belt iemand. Even later komt een zwarte Volkswagen aanrijden. De drie mannen stappen in en rijden weg in de richting van de Amsterdamsestraatweg.

Gewond

De vrouw heeft na de klap veel pijn in haar nek. Een getuige belt 112 en politie en een ambulance komen ter plaatse. In het ziekenhuis blijkt dat de vrouw een gebroken nekwervel heeft.

Roekeloos

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de bestuurder van de donkere Volkswagen voor de aanrijding betrokken was bij een ander verkeersongeval. Zo'n 100 meter voor de kruising reed hij al een andere automobiliste aan. Ter hoogte van het BP-tankstation aan de Cartesiusweg tikte hij de auto van een vrouw aan. Het viel haar op dat hij hard reed en slingerde. Ze verwachtte dat hij zou stoppen bij het verkeerslicht om de schade af te handelen. Maar in plaats daarvan zag ze dat hij met hoge snelheid door rood reed en op de Skoda van het slachtoffer knalde.

DNA

Bij onderzoek van de Volkswagen Golf waar de gezochte bestuurder in reed, zijn DNA-sporen aangetroffen op de bestuurdersairbag. Helaas levert dit DNA nog geen hit op in de DNA-databank.

Signalement

De politie heeft de hulp van het publiek nodig om de bestuurder te vinden. Dit is zijn signalement:

man

lichtgetinte huidskleur

vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst

leeftijd 25 tot 30 jaar

stevig / dik postuur

kalend / heel kort haar

donkere kleding .

Gestolen

De Volkswagen Golf waar de gezochte bestuurder in reed, blijkt te zijn gestolen. De 74-jarige eigenaar deed aangifte en meldde dat de auto die vrijdagmiddag of -avond was gestolen vanaf een parkeerplaats aan de Marco Pololaan in Utrecht.

Oproep

De politie roept de bestuurder en zijn passagiers op om zich alsnog te melden bij de politie. Hopelijk beseffen ze dat vluchten een verkeerde keus was (mogelijk ingegeven door stress door de klap) en daar nu spijt van hebben.