Brandstichting bij kaaswinkel

Eind februari is er brand gesticht bij 'Van Aly's Kaasspeciaalzaak' in het Makadocenter in Nieuwegein. De brandweer heeft het snel onder controle, maar kan niet voorkomen dat het interieur van de zaak in rook opgaat.

Het gebeurde in de nacht van donderdag 28 februari op vrijdag 1 maart. Rond 04.00 uur hoort een man, die boven de winkels woont, glasgerinkel en gaat kijken. Hij ziet dat er een gat is gemaakt in de deur van de kaaswinkel. Maar omdat het geen groot gat is, waardoor iemand naar binnen zou kunnen sluipen, gaat hij ervan uit dat het om vernieling gaat en niet om bijvoorbeeld een poging tot inbraak. Hij onderneemt dan ook verder geen actie en duikt weer in zijn bed.

Vragen

Heeft u iets gezien die nacht, tussen 04.00 uur en 06.00 uur, op of in de buurt van winkelcentrum Makado? Of weet u iets over de mogelijke aanleiding van de brandstichting? Bel met de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Online een tip geven kan ook, met het formulier op deze pagina of via www.meldmisdaadanoniem.nl.