Muzikant stéélt en pint mét bankpas

Laatste update: 16-05-2019 | 13:51 Zaaknummer: 2019079275 Datum delict: 16-03-2019 Plaats delict: Hilversum

Uit een kleedkamer van een gebouw met studio's aan de Heuvellaan in Hilversum is een portemonnee met daarin een bankpas gestolen. Na de diefstal is er twee keer met die bankpas gepind. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Hij is hoogstwaarschijnlijk muzikant. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!