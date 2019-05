Gewelddadige straatroof

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 15 mei 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Worsteling

Het 71-jarige slachtoffer uit IJsselstein loopt maandag 1 april langs de Hollandsche IJssel ter hoogte van de hockeyvelden. Het is dan ongeveer 08.30 uur. Plotseling pakt iemand hem van achteren beet. Het is een jongen van ongeveer 16 jaar die geld eist. Er ontstaat een worsteling op de grond. Het slachtoffer krijgt rake klappen en stompen in zijn gezicht. De dader komt overeind en blijft slaan en schoppen, terwijl de man nog op de grond ligt. De straatrover blijft geld eisen,maar het slachtoffer geeft niet toe. Dan geeft de straatrover het op en rent weg. Het ontdane slachtoffer belt 112 en agenten gaan er direct op af. Maar de dader is spoorloos verdwenen. De man wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wordt behandeld aan de wonden in zijn gezicht.

Signalement van de verdacht

lichtgetinte jongen

slank tot normaal postuur

lengte ongeveer 1,75 meter

vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst

leeftijd ongeveer 16 jaar

zwarte bivakmuts

Het slachtoffer kon zich de kleding van de dader niet herinneren.