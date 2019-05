Parfumdievegges op rooftocht door heel Nederland

Medewerkers van parfumerieën opgelet: drie vrouwen in een champagnekleurige Mercedes rijden het hele land door en stelen voor een kapitaal aan flessen parfum. Als je ze aanspreekt reageren ze agressief. De politie vermoedt dat zij ook hebben toegeslagen in de regio Utrecht. Van een aantal diefstallen in de provincie Noord-Holland heeft de politie bewakingsbeelden vrijgegeven.

De rooftocht stopt niet op 2 augustus; op 18 augustus verschijnen ze met zijn drieën bij een winkel van ICI Paris in Alkmaar. Daar stelen ze 17 geurtjes van Chanel, Guerlain, Lancôme en Victor& Rolf met een totale waarde van ruim 1850 euro. Later die dag gaan ze weer naar Amsterdam, waar ze nog een keer hun slag slaan.

Een getuige in Heerhugowaard ziet de vrouwen in de parkeergarage van het winkelcentrum in een champagnekleurige Mercedes A180D stappen en wegrijden.

Op 2 augustus vorig jaar verschijnen twee vrouwen bij een filiaal van ICI Paris in Heerhugowaard. Daar houdt een medewerkster ze heel goed in de gaten, maar lukt het ze toch om één fles parfum te stelen. Diezelfde dag rijden ze door naar Amsterdam waar ze - weer bij een winkel van ICI Paris - een grotere slag slaan: 43 flessen parfum van het merk Tom Ford met een gezamenlijke waarde van 5500 euro.

Vragen

Weet u wie deze vrouwen zijn of waar ze verblijven? Bel dan meteen de tiplijn: 0800 - 6070 of bel met Meld Misdaad Anoniem: 0800 -7000. Online een tip geven kan ook, met het formulier op deze pagina of via www.meldmisdaadanoniem.nl.