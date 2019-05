Winkeldief bedreigt beveiliger

Omschrijving

De beveiliger is donderdag 28 maart aan het werk in de Mediamarkt in Cityplaza in Nieuwegein, als rond 15.30 uur een man de winkel uitloopt met een apparaat verstopt onder zijn jas. Een caissière hoort het alarm, ligt de beveiliger in en die sprint naar buiten, op zoek naar de dief.

Cityplaza

Terwijl de beveiliger door Cityplaza rent, roepen omstanders dat de verdachte richting het tramstation is gegaan. Daar ziet hij hem en roept dat hij moet blijven staan.

Steekwapen

De dief rommelt wat in zijn zak, waarbij de laptop uit zijn jas valt. Hij haalt een steekwapen tevoorschijn, waarmee hij de beveiliger bedreigt. De verdachte rent weg in de richting van de parkeerplaats aan de Weverstede en ontkomt.

Signalement