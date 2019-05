Zakkenroller pint met gestolen bankpas

Een man kijkt de pincode af van een 72-jarige dame op station Amersfoort. Hij rolt haar portemonnee en pint met de pas veel geld. De man is te zien op bewakingsbeeld. De politie zoekt deze nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 22 mei 2019 van het tv-programma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

Zakkenrollerij

Het slachtoffer wil donderdag 21 maart met haar zussen naar Amsterdam, maar ze moet nog wat saldo bijladen op haar OV-chipkaart. Ze pint het bedrag en stopt haar pas en OV-chipkaart weer in haar portemonnee. Dan stappen de dames in de trein. Het is dan ongeveer 09.55 uur. Als de vrouw wat uit haar tas wil pakken, ziet ze tot haar schrik dat haar portemonnee weg is. Ze beseft dat dit net op het station moet zijn gebeurd en de dames stappen snel weer uit.

Pinnen

De vrouw gaat naar de informatiebalie op het station, maar daar ligt haar portemonnee niet. Ze vermoedt dat hij is gestolen en besluit daarom haar bankpas te laten blokkeren. Dat is helaas te laat: er blijkt nog geen vijf minuten eerder een bedrag van 1250 euro opgenomen te zijn. De vrouw beseft dat de dader haar pincode heeft afgekeken toen zij haar OV-chipkaart oplaadde en vervolgens haar portemonnee uit haar tas heeft gehaald.