Zakkenrollers bestelen oudere vrouw

Omschrijving

De vrouw doet vrijdagochtend 1 februari rond 10.45 uur boodschappen in de Spar aan De Laak in Lexmond. In het pad met de frisdrank laat ze haar karretje even staan. Dan slaan de daders toe.

Portemonnee

Terwijl de één haar portemonnee uit de tas haalt, doet de ander alsof hij interesse heeft in frisdrank. De winkelier ziet de twee verdacht snel naar de uitgang lopen en vertrouwt het niet. Hij rent ze achterna. Ook de naastgelegen rijwielhandelaar sluit zich bij de achtervolging aan. Zij zien dat de twee iets verderop in een Mercedes met een Pools kenteken stappen en wegrijden.

Signalementen

Verdachte 1:

blanke tot licht getinte jongen

normaa lpostuur

zwart kort haar

dun zwart snorretje

paarse gewatteerde jas

wit T-shirt

blauwe spijkerbroek

blauwe sportschoenen met witte zoolrand

zwart petje, met wit logo aan de voorkant.

Verdachte 2: