Dodelijk schietincident Krootstraat

In het onderzoek naar een dodelijk schietincident aan de Krootstraat op woensdagavond 2 mei 2018, is er door de hoofdofficier van justitie in Amsterdam een beloning uitgeloofd van 25.000 euro. Bij het schietincident kwam de 19-jarige Raymildo Landveld om het leven. Een andere man raakte gewond.

Omschrijving

Raymildo Landveld maakt op de avond van het schietincident gebruik van een grijze Mercedes Vito die hij een paar dagen eerder onafgesloten heeft zien staan op een parkeerterrein aan de Muiderstraatweg in Diemen. Raymildo is op dat moment net begonnen met zijn baan bij de gemeentereiniging. Een baan waar hij erg blij mee is omdat het voor hem een kans is om zijn leven verder op te bouwen. Omdat Raymildo op dat moment geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, ziet hij de onafgesloten bus als een mooie kans om een paar nachten in te slapen. Wat hij vermoedelijk niet wist is dat er in de bus verdovende middelen verstopt lagen.

Gestolen bestelbus

De eigenaar van de bestelbus heeft eerder aangifte gedaan van diefstal. De bus zou na 27 april 2018 zijn gestolen en de recherche wil graag weten wie daarmee te maken heeft of hebben. Na de diefstal is de bus achtergelaten op een parkeerterrein aan de Muiderstraatweg in Diemen. De plek waar Raymildo de bus heeft gevonden. Voor het onderzoeksteam is het belangrijk om te weten wie de Mercedes Vito heeft gezien tussen vrijdagmiddag 27 april 2018 en woensdagavond 2 mei 2018.

Laatste avond van zijn leven

Op die woensdagavond 2 mei spreekt Raymildo af met twee vrienden. Op bewakingsbeelden op de Bijlmerdreef en Kraaiennest is te zien dat hij samen met zijn vrienden naar twee pinautomaten rijdt waar ze proberen 10 euro te pinnen. Terwijl zijn vrienden rondrijden in een Renault Mégane, rijdt hij zelf door de Bijlmer in de gestolen Mercedes. Vermoedelijk is de bus niet onopgemerkt gebleven bij degenen die hem kwijt zijn. Rond 23:05 uur rijden de mannen de Krootstraat in, waar één van de vrienden probeert wat geld te lenen bij kennissen. Hij stapt uit de Renault Mégane en de vriend blijft achter in de auto. Ook Raymildo wacht in de auto. Kort daarna wordt Raymildo neergeschoten en hij overlijdt ter plekke. Eén van zijn vrienden raakt zwaargewond.

Verdachten aangehouden

Niet lang na het schietincident zijn er twee verdachten aangehouden. Zij bleken uiteindelijk niets met de zaak te maken in hebben. Eerder deze maand zijn er opnieuw twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident. Zij zitten op dit moment in alle beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden is de politie zeer terughoudend met het verstrekken van informatie over hen en hun betrokkenheid. Ondanks de aanhoudingen is het voor de recherche belangrijk om met mensen te spreken die verklaringen kunnen afleggen over deze zaak. Het onderzoeksteam heeft sterke vermoedens dat verschillende mensen weten wat er precies is gebeurd op de Krootstraat. Door de hoofdofficier van justitie in Amsterdam is een beloning uitgeloofd van 25.000 euro.

Contact met de recherche

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Indien mensen behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek met de politie dan kan dat via het Team Nationale Inlichtingen via: 079-3458999. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.