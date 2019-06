Gewapende overval tankstation Burgemeester Rendorpstraat

Rond half zeven ’s ochtends zijn er meerdere medewerkers en klanten aanwezig in de shop van het tankstation, wanneer er drie mannen arriveren. Twee van hen lopen naar binnen, de derde man parkeert een scooter in de deuropening en houdt de wacht. De twee overvallers lopen gewapend richting de kassa en klauteren over de toonbank. Ze dwingen twee medewerkers naar een aparte ruimte waar de kluis zich bevindt. De derde man die eerst bij de scooter stond, bedreigt de aanwezige klanten met een vuurwapen. Met wat geld uit de kluis gaan de drie mannen er uiteindelijk op de scooter vandoor.

Vragen

De recherche onderzoekt de camerabeelden en wil graag weten wie deze personen zijn. Weet u meer over deze overval? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.