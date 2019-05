Inbraak supermarkt

Op 7 april rond 03.20 uur heeft er een inbraak plaats gevonden in een supermarkt op de Van Zeggelenlaan in Den Haag, hierbij is een winkelruit ingegooid.

De verdachte is op camerabeelden vastgelegd. Daarop is te zien dat een verdachte in een bigshopper tas de weggenomen sigaretten stopt.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.