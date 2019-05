Phising fraude Enter

Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere keren is gepind met de pinpas van het slachtoffer bij verschillende pinautomaten en casino in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond van de verdachte pinner. Het is niet duidelijk of deze pinner ook de phising heeft gepleegd.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012.