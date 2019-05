Onderzoek overleden vrouw Erasmusweg

Op woensdag 8 mei rond 10.30 uur wordt er in een woning aan de Erasmusweg in Den Haag de overleden 91-jarige bewoonster aangetroffen.

Uit onderzoek is gebleken dat zij is omgekomen door een misdrijf. Na onderzoek bleek dat er sieraden uit de woning waren verdwenen. Het rechercheteam zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen dinsdag 7 mei en woensdagochtend 8 mei rond 11:00 uur in de omgeving van de portiekwoning. Er worden foto's getoond van de weggenomen sieraden.

Vragen

Herkent u de sieraden of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven via de Whatsapptiplijn op 06-10000012. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.