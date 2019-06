Diefstal bankpas bij La Place en frauduleus pinnen

Omschrijving

Op 17 november, tussen 13.30 uur en 13.45 uur was een man met zijn vriendin en schoonouders bij La Place aan de Beneluxlaan. Hij rekende de bestelling af met zijn. Korte tijd later merkte hij dat zijn bankpas was gestolen. Hij blokkeerde zijn bankpas en ontdekte dat er toen al een flink geldbedrag van zijn rekening was afgeschreven. Op beelden is te zien dat de aangever afrekende met zijn pinpas. Vlak bij hem staat een man met een zonnebril die de pincode af leek te kijken. Op de pinbeelden van de bank is de man zichtbaar die pinde. Het is dezelfde man als degene die de pincode leek af te kijken. Wie is de man op de beelden?