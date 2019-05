Diefstal bankpas en frauduleus pinnen

Omschrijving

Een 66-jarige vrouw had op 22 augustus 2018, kort voor 16 uur, boodschappen gedaan bij de PLUS aan het Dijkcentrum in Roosendaal. Ze betaalde die boodschappen met haar pinpas. Bij thuiskomst bleek dat de bank al met haar echtgenoot had gebeld, omdat er kort na elkaar twee ongebruikelijke, grote pintransacties met haar pas waren gedaan. Deze pintransacties waren gedaan bij banken aan de Laan van Limburg in Roosendaal. De aangeefster had boodschappen gedaan en afgerekend met haar pinpas. Naast en achter haar stonden een man en een vrouw. De vrouw stelde een vraag aan de kassière, mogelijk om haar af te leiden. Ondertussen leek de man de pincode af te kijken en deze later in zijn telefoon te zetten. Op beelden van de frauduleuze pintransactie bij de Rabobank staat dezelfde man als die bij de PLUS de pincode af leek te kijken.