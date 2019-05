Diefstal pinpas na babbeltruc in Oosterhout

Een bewoner van een woning aan de Vliedberg werd maandag 24 december 2018 het slachtoffer van wel heel brutale dieven. En die diefstal was goed voorbereid. Eerst werd een oude mevrouw gebeld, waarna een dag later iemand langskwam met zogenaamd een pakketje. Het bleek een slimme truc om haar pas en pincode te bemachtigen.

Omschrijving

In de woning werd haar gevraagd of zij een klein bedrag wilde pinnen. Achteraf kreeg zij haar eigen pinpa sniet meer terug, maar een valse bankpas. Even later was de rekening van het slachtoffer binnen no-time leeg.