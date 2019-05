Winkeldiefstal onder bedreiging van mes in Tilburg

Laatste update: 27-05-2019 | 16:46 Zaaknummer: 2018263879 Datum delict: 01-11-2018 Plaats delict: Tilburg

Aan het begin van donderdagavond 1 november 2018 loopt een man het Kruidvat aan het Piusplein in Tilburg binnen. De man, met de grote capuchon met bont, ijkt een gewone klant die eenmaal bij de balie wat sigaretten komt kopen. Als hij moet betalen haalt hij, in plaats van geld, een mesje uit zijn zak. Hij zegt tegen de medewerkster dat ze niet achter hem aan moet komen, want anders... Met de sigaretten als buit is hij dan weer weg.