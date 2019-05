Zware mishandeling na stapavond in Breda

Na een avond stappen lopen twee mannen (waaronder het latere slachtoffer) in de nacht van zondag 17 op maandag 18 februari in Breda door het centrum van de stad. Als ze twee andere mannen tegen komen ontstaat er een woordenwisseling. Er ontstaat een vervelend sfeertje, maar er gebeurt dan nog niks. Het lijkt over te gaan en ze lopen verder. Nadat ze doorlopen, sluit een derde man zich bij het andere groepje aan. Even later gaat het helemaal mis.

Omschrijving

Het hele stel loopt door tot op de Hoge Brug. Daar slaat de derde man (die er als laatste bij kwam) het slachtoffer ineens neer, uit het niets. Het slachtoffer moet per ambulance naar het ziekenhuis en kwam daar op de IC terecht. Hij bleek een scheurtje in zijn schedel, gekneusde hersenen en een bloeding in de hersenen te hebben opgelopen. Het slachtoffer is inmiddels weer thuis, maar het is nog onduidelijk of hij helemaal zal herstellen.