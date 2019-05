Diefstal portemonnee Uden

Omschrijving

Op 29 maart, rond 10.50 uur, was een 87-jarige vrouw boodschappen aan het doen in een supermarkt aan de Markt in Uden. Haar tas had ze in haar winkelmand gelegd om een artikel uit het schap te kunnen pakken. Ze hoort geld uit haar portemonnee vallen en ziet een man de portemonnee uit haar tas pakken.

Op beelden van de winkel zien we deze man de winkel uit rennen.