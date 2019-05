Drie overvallen op koeriers op een avond

Omschrijving

De eerste rond 18.30 uur, op de Oude Vest. Daar werd een pizzakoerier door iemand met een mes overvallen. Hierna vond er rond 18.40 uur, tien minuten later dus, weer een overval plaats. Dit keer op de Begijnenstraat. Daar werd een weer pizzakoerier overvallen. Ook hier had de dader een mes. En rond 20.55 uur weer een overval, nu op de Hofvijver. Dit keer is het een sushikoerier die door vier jongens wordt overvallen en geslagen.



Bij de overval op de Oude Vest was de overvaller een blanke jongen van rond de 20 jaar, zo’n 1.85 m lang en hij droeg donkere kleding, waaronder een trainingsbroek. Hij sprak accentloos Nederlands. Ook bij de overval op de Begijnenstraat sprak de pizzabezorger van een blanke, goed Nederlands sprekende jongeman, van rond de 20 jaar. Dat zijn overeenkomsten met de eerste overval. Maar er waren ook dingen anders. Zo droeg de overvaller de tweede keer een pet onder zijn capuchon en droeg hij een zwarte jas met blauwe vlekken, misschien wel verfvlekken. Bij de overval op de Hofvijver zag het slachtoffer vier jongens die allemaal een capuchon op hadden. Ze waren blank, misschien licht getint. Een van hen droeg zwarte Nike Air Max schoenen. En ze had het gevoel dat ze jong waren, net als zij, een jaar of 16.