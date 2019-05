Onderzoek naar dood Bart van Betuw

De politie is volop bezig met het onderzoek naar de dood van Bart van Betuw. Hij werd vermist sinds woensdag 2 januari 2019 en werd op 25 april in een vijver (bij Coudewater) in Rosmalen gevonden. Sinds zijn verdwijning heeft de politie al veel gegevens verzameld en met veel mensen gesproken, maar er zijn ook nog de nodige vragen...

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat Bart vermoedelijk op 2 januari een bezoek heeft gebracht aan de omgeving Breda/ Bavel. Waarom hij daar op die dag geweest is, is het rechercheteam niet duidelijk. We willen graag in contact komen met mensen die ons daarbij kunnen helpen. Wie heeft Bart gezien in de buurt van Bavel/Breda op 2 januari 2019 en wat was de reden van zijn bezoek daar die dag?

Bart heeft na 2 januari 2019, omstreeks 22:15 uur zijn woning verlaten, heeft u hem na dit tijdstip nog ergens gezien ?

Bart onderhield (wellicht wisselende) contacten met mannen en we beseffen ons dat het voor mensen een drempel kan zijn om hierover informatie met ons te delen. We willen dan ook met klem verzekeren dat uw informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Met wie had Bart contacten en weet u misschien of Bart problemen had? Het rechercheteam hoort het graag van u en wil daarmee graag verder aan de slag.

Verder heeft het onderzoeksteam vragen over de plaats waar Bart werd aangetroffen. Heeft u in de omgeving van de vijver bij Coudewater zelf ooit een vreemde situatie meegemaakt en dat nooit eerder gemeld aan de politie, dan wil het rechercheteam u graag spreken. Wellicht heeft u het “puzzelstukje” waarop het onderzoeksteam zit te wachten. Uw melding zal discreet worden behandeld.

Bart had dus contacten met mannen. Misschien wel met u. En misschien weet u meer. Vertel het ons, ook al is dat misschien erg moeilijk. Het team gaat vertrouwelijk met uw informatie om. En vergeet niet, u kunt ook anoniem iets doorgeven, maar blijf niet met uw informatie zitten.

U kunt ook contact opnemen met het team Roze in Blauw. Zij zijn speciaal aanspreekpunt voor onder meer homoseksuele mannen. Dat nummer is 088 – 169 1234.