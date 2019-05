Overval op zonnestudio Sun Care

Omschrijving

Kort na 21.00 uur was een medewerkster bij de balie aan het werken. Zij zag toen dat er een jongen wat voorover gebogen in de richting van de voordeur liep. De medewerkster kon zijn gezicht niet zien, later bleek dat hij een bivakmuts op had. De jongen gooide de deur open. In zijn linkerhand had hij een grote vleesvork vast. Hierna kwam er nog een jongen met een bivakmuts de zaak binnen, die een groot vleesmes vast had. Deze jongen liep gelijk in de richting van een klant en bedriegde die. Een van de daders schreeuwde dat hij geld wilde. De medewerkster gaf de kassalade af. De ene dader hield een AH tas open en de andere deed de kassalade er in. De beide verdachten zijn na de overval de zaak uitgerend, de Euterpelaan overgestoken en links af gegaan.