Voorval Rompertpassage

Omschrijving

De vrouw zat in haar auto en vertrouwde de situatie niet. Ze reed vervolgens weg en meldde het voorval later bij ons. Het is niet zeker of het hier om dezelfde man gaat die een dag eerder 6 mei jl. een andere vrouw probeerde te ontvoeren op de Moerputtenweg. Het is dus ook niet zeker of deze man iets kwaads van plan was, maar opmerkelijk is het wel.