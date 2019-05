Vrouw aangevallen en poging ontvoering

Omschrijving

Zij was op weg naar haar werk toen ze opeens door een soort bestelauto werd ingehaald. De auto draaide voor twee betonblokken op de weg om en reed toen recht op de vrouw af.

Zij viel daardoor in de berm en werd door de man over de grond aan haar kleding naar de auto toe gesleept. Gelukkig lukte het haar om de deur van de auto dicht te trappen. De dader ging er plotseling in zijn auto vandoor in de richting van Vlijmen. In dit filmpje vertellen we je alles over de zaak.

Ook besteden we in de uitzending van Bureau Brabant van maandag 13 mei aandacht aan deze zaak. Inmiddels kunnen we een compositietekening van de verdachte laten zien. Herkent u hem?