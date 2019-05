Diefstal tas van hoogbejaarde dame

Omschrijving

Op 29 maart, tegen 15 uur, was een 90 jarige dame kleding aan het passen in een damesmodezaak in de Vrijstraat in Eindhoven. Haar tas had ze op een stoel gelegd en was vervolgens kleding gaan passen. De tas werd gestolen toen deze “onbeheerd” op de stoel lag. In de tas zat een paar tientjes contant geld, een bankpas, een OV kaart en sleutels. Op beelden van de winkel zien we dat een jonge vrouw in beeld komt en richting de tas loopt met een roodkleurig kledingstuk in haar handen. Op een onbewaakt moment pakt zij de tas uit de stoel en het rode kledingstuk dat ze in haar handen haeeft gebruikt ze dan als een soort afscherming. Ze loopt vervolgens weg met de gestolen tas.