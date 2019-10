Overval met geweld op cafetaria

Na nader o.a. forensisch onderzoek kunnen we nu beelden van de verdachte tonen. Op deze beelden is te zien hoe de verdachte, op het moment dat hij de trap van de John Frostbrug af loopt, een camouflage-jack of bodywarmer met camouflage-print, onder zijn trui weghaalt. Deze kleding droeg hij vermoedelijk tijdens de overval.

Omschrijving

Er ontstaat een handgemeen met de eigenaar waarna de overvaller wegrent over de Rietgrachtstraat richting de Westervoortsedijk. Iets verderop pakt de overvaller een fiets en probeert weg te komen. De eigenaar, die hem is gevolgd, pakt de fiets vast. Ook hier ontstaat weer een handgemeen. De fiets blijft achter en de overvaller rent terug langs de cafetaria, maar dan aan de andere zijde van de weg. De overvaller is mogelijk over de John Frostbrug gelopen, richting de Stadsblokken.

SIGNALEMENT