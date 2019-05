Gewapende overval op ijzerhandelaar

Op donderdagmorgen 17 november 2011 verlaat een ijzerhandelaar, net als iedere ochtend, zijn woning aan de Steenweg in Enschede om aan het werk te gaan. Bij het instappen in zijn auto wordt hij aangevallen door twee onbekende mannen die hem slaan met een knuppel.

Eén van het had destijds dit mes in zijn bezit. In Opsporing Verzocht op 22 mei 2019 opnieuw aandacht voor deze zaak.

Recentelijk werd het onderzoek opnieuw onder de loep genomen en werden nieuwe forensische technieken op de destijds veiliggestelde sporen toegepast. Op het achtergebleven mes dat destijds is gevonden is nu een DNA-spoor veiliggesteld. Deze informatie levert ook nieuwe vragen op.

Vragen

Wie weet wie de verdachten zijn? Wie kan alsnog iets vertellen over deze overval?

Heeft u informatie over deze zaak neemt u dan contact op met de politie via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. U kunt ook vertrouwelijk praten met het Team Nationale Inlichtingen (079 - 345 89 99).