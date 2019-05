Politie zoekt getuigen van overval op bejaard echtpaar

Dinsdag vroegen we aandacht voor deze trieste zaak in Opsporing Verzocht. We hopen nog steeds op meer informatie over deze dader. Heeft hij in die periode rond 19 oktober misschien meer mensen aangesproken in de omgeving van de Multatulistraat?

De slachtoffers waren voor de aanval bij het gezondheidscentrum op het PC Hooftplein, misschien hield de overvaller hen daar al in de gaten. Is u daar iets opgevallen? Laat het ons weten!