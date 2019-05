Wie herkent de drie inbrekers in Krimpen?

In de avonden van 21 en 23 januari 2019 werd er, door vermoedelijk drie dezelfde daders, geprobeerd in te breken bij twee woningen in Krimpen aan den IJssel. Eén woning aan de Jan Steenstraat en de andere aan de Lansing. Bij beide pogingen werd getracht om de deur met breekijzers te forceren, wat niet lukte. Bij de inbraak aan de Lansing laten de daders de twee breekijzers achter. De politie is op zoek naar de drie mannen en vraagt hulp van getuigen.

Omschrijving

Heeft u die avond iets gezien of gehoord?

Ook al hebben de daders hun gezichten bedekt, mogelijk herkent iemand de daders. Misschien door een combinatie van de drie mannen en hun kleding. Beide pogingen waren tussen 19.50 en 22.05 uur. Tips? Bel 0900 8844 of anoniem via 0800 7000 of via het tipformulier.

Inbraak Jan Steenstraat