Wie overvielen 98-jarige man aan de Vijverlaan?

Een 98-jarige man aan de Vijverlaan in Krimpen is altijd op zijn hoede als er bij hem wordt aangebeld. Maar omdat er allerlei werkzaamheden in het flatgebouw zijn, doet hij toch open. De gevolgen zijn, zaterdag 18 mei, ingrijpend. De politie zoekt de twee daders en hoopt dat getuigen zich melden.

Omschrijving

Het was zaterdagochtend 10.00 uur. Er waren werklui bezig met het dak. Dat was de reden dat de 98-jarige bewoner uiteindelijk toch opendeed. De overvallers belden een paar keer aan en gingen over op kloppen. Misschien had het iets te maken met het dak, was de gedachte van het slachtoffer, en deed daarom toch open. Hij was er altijd zo strikt op om vreemden buiten de deur te houden. De mannen drongen meteen binnen en bonden de bewoner vast, terwijl ze hem bedreigden met een vuurwapen. Ze doorzochten het huis en gingen er met sieraden van door. De man bleef aangedaan achter. Gelukkig wist hij zich zelf los te krijgen en belde de politie. Behoorlijk geschrokken, maar gelukkig ongedeerd, kon hij zijn verhaal doen bij de agenten. Er zijn ringen meegenomen. Op de foto is een schets van de gestolen zegelring te zien.

Signalement daders

De twee droegen donkere kleding en hadden hun gezicht bedekt. Beiden hadden een muts op en zijn tussen de 24 en 30 jaar. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden. Alle informatie is welkom. Heeft u iets gezien voor de overval of daarna? Heeft u misschien camera´s hangen waar de politie iets aan heeft? Meld het alstublieft. Tips kunnen naar 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000. Ook kunt u het tipformulier invullen.