Gewapende overval op supermarkt Symfoniestraat

Omschrijving

Ze eisen onmiddellijk geld uit de kassa te halen. Dat doen de medewerkers. Ze stoppen het geld in plastic tassen en vluchten. Eén van de overvallers is volledig in het zwart gekleed en bedekt zijn/haar gezicht. Van de tweede overvaller kunnen we op beelden het gezicht zien. Deze persoon met een vrouwelijk postuur draagt een opvallend trainingspak, vermoedelijk van het merk Lacoste.