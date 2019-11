Inbraakpoging bij buurthuis

Omschrijving

Deze inbraakpoging in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 oktober 2019 rond 2.30 uur is op beelden vastgelegd. De één blijft op de scooter zitten terwijl de andere met een zwaar voorwerp de glazen pui van het buurthuis probeert in te gooien. De persoon geeft snel op als het niet gemakkelijk lijkt te gaan lukken. Ze rijden weg in de richting van de Hertog Arnoudstraat.