Diefstal computers scholengemeenschap

Omschrijving

Op beelden is te zien hoe drie mannen via de regenpijp naast de hoofdingang het dak op klimmen. En weer naar beneden. Daarna lopen ze naar de achterkant (zijde Woonboulevard, Grote Voort). Ze vernielen hier een ruit om binnen te komen.

Eenmaal binnen lopen ze opvallend genoeg direct door naar het lokaal waar de computers staan. Ook hier slaan ze een ruit in om binnen te komen. We zien dan op beelden de mannen door het gebouw lopen met de computers onder de arm. Ze gaan er uiteindelijk vandoor.

Buiten wordt later een bankpas aangetroffen en een big shopper. Vermoedelijk de tas die ook op de camerabeelden te zien is.