Overval met vuurwapens op cafetaria

Omschrijving

Het is dan omstreeks 21.30 uur. Eén van de mannen graait de kassa leeg. Hij was iets langer (ong. 1.80 mtr) dan de anderen en hij droeg een beugel. Camera’s in de omgeving leggen de drie wegrennende mannen vast. Verder loopt eerder nog een andere persoon rennend door het beeld van de camera. Dit is mogelijk een belangrijke getuige.