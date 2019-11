Ruit winkelpand geramd, dure parfums gestolen

In Wierden rammen in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 november ’s nachts vier personen met een moker een winkelpui eruit.

Omschrijving

Het betreft de pui van een drogisterij-parfumerie aan de Stationsstraat. De (vermoedelijk) mannen nemen dure parfums mee. De schade is enorm. Op camerabeelden is te zien dat de ramkrakers gebruikmaken van twee scooters. Op het fietspad aan de Weusteweg in Wierden verliezen ze enkele parfumflesjes. Ook is daar de moker aangetroffen.