Wie reed er door na fatale aanrijding?

Omschrijving

Hij wordt geraakt door een champagne- of koperkleurige auto toen die hard achteruit reed. Na de botsing is die auto even gestopt, maar daarna met gierende banden weggereden de Mahlerstraat in. Het slachtoffer lag toen al ernstig gewond op straat.



Getuigen hebben het over een groter model auto, waarschijnlijk een stationwagen of een SUV, een ouder type. Een getuige gaf aan dat de auto een witte kentekenplaat had, met mogelijk de lettercombinatie SN daarin, maar dat is niet 100% zeker. De bestuurder droeg waarschijnlijk een lichtgekleurde jas of trui en had vermoedelijk kort, donker haar.

In Opsporing Verzocht op dinsdag 19 november aandacht voor deze zaak!