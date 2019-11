Afkijken pincode en zakkenrollen Bilthoven

Laatste update: 27-11-2019 | 16:00 Zaaknummer: 2019155624 Datum delict: 25-05-2019 Plaats delict: Bilthoven

Een vrouw van 88 jaar uit Bilthoven gaat op zaterdagmiddag 25 mei rond kwart voor vijf geld pinnen bij een ING-geldautomaat in de Albert Heijn aan de Kwinkelier in Bilthoven. Daarbij worden door een jonge vrouw (verdachte 1) en een iets oudere vrouw (verdachte 2) haar pincode afgekeken, waarna even later de bankpas door dader 2 uit haar jaszak wordt gerold. Met de bankpas wordt een bedrag van meer dan 800 euro gepind.