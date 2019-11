Babbeltruc eindigt in woningoverval

Laatste update: 13-11-2019 | 16:59 Zaaknummer: 2019330838 Datum delict: 04-11-2019 Plaats delict: Amersfoort

Op maandagavond 4 november proberen meerdere mannen rond 19.00 uur met een babbeltruc bij de woning van een 90-jarige man aan de Reijmerinkstraat in Amersfoort binnen te komen. Hij is daarop bedacht en doet niet open. Kort daarna forceren zij de voordeur en dringen de woonkamer binnen, waar de hoogbejaarde bewoner zich op dat moment bevindt. De mannen doorzoeken de woonkamer, maken een goudkleurig horloge en enkele sleutels buit en gaan ervandoor. Het slachtoffer is zo overstuur dat hij niet zeker weet of het nu twee, drie of vier overvallers waren.