Babbeltruc Soest

Laatste update: 13-11-2019 | 17:05 Zaaknummer: 2019225074 Datum delict: 26-07-2019 Plaats delict: Soest

Op vrijdagmiddag 26 juli wordt er kort voor twee uur op de Schoutenkampweg in Soest door een man aangebeld bij de woning van een 85-jarige vrouw. De man vraagt of zij een glas water voor hem heeft. Zij haalt tot tweemaal toe een glas water uit de keuken. In die tijd ziet de man ongemerkt kans om haar portemonnee te stelen. Vlak voor de babbeltruc had het slachtoffer boodschappen gedaan bij de Jumbo supermarkt aan de Zuidpromenade. Uit bewakingsbeelden van de winkel blijkt dat hij haar daar al is gaan volgen en hij dus kennelijk tot aan haar woning achter haar aan is gelopen.