Bankpas gestolen en daarna mee gepind in Veenendaal

Laatste update: 26-11-2019 | 20:30 Zaaknummer: 2019007360 Datum delict: 05-01-2019 Plaats delict: Veenendaal

Op zaterdagmiddag 5 januari gaat een vrouw met haar dochter winkelen in het centrum van Veenendaal. Rond één uur rekent zij haar aankopen af bij een winkel aan de Hoofdstraat. Zij betaalt met haar bankpas en pincode. Daarbij heeft zij niet in de gaten dat haar pincode wordt afgekeken. Wel valt haar op dat een vrouw dicht bij haar in de buurt staat. Daarna moet zij enkele minuten in de winkel wachten omdat haar dochter een retour-formulier in moet vullen. Daarbij staat dezelfde vrouw weer vlak bij haar in de buurt. Kennelijk slaagt de vrouw erin ongemerkt de portemonnee uit haar tas te rollen, de twee bankpasjes eruit te halen en de portemonnee weer terug in de tas te doen, zodat het slachtoffer pas later de diefstal zou ontdekken. Met de bankpas wordt geld gepind en met internetbankieren wordt er geld van de spaar- naar de lopende rekening overgeboekt.