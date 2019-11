Manipulatie fruitmachine Hilversum

Laatste update: 21-11-2019 | 17:00 Zaaknummer: 2019133991 Datum delict: 01-05-2019 Plaats delict: Hilversum

De eigenaar van een horecazaak in Hilversum kwam er achter dat zijn fruitmachine kort na het bijvullen weer aangaf bijgevuld te moeten worden. Opvallend was dat de machine deze melding deze melding steeds gaf als er een bepaalde klant op had gespeeld. Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe deze klant met een stuk plastic de fruitmachine manipuleert. In totaal is er tussen de 3.000 euro en 3.500 euro buitgemaakt.