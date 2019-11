Vuurwerkbom woning Urk

Laatste update: 26-11-2019 | 20:30 Zaaknummer: 2019329076 Datum delict: 03-11-2019 Plaats delict: Urk

In de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 november is er een explosief, vermoedelijk een vuurwerkbom, door de brievenbus van een woning geschoven aan de Golfoploop op Urk. Het huis heeft grote schade opgelopen. De politie gaat er vanuit dat het vuurwerk moedwillig in het huis tot ontploffing is gebracht. Het is nog niet bekend hoe dat is gebeurd en het onderzoek is in volle gang. De bewoners van het huis raakten niet gewond.