Woningoverval Harmelen

Een vrouw doet op woensdagavond 13 maart rond 23.30 uur even de achterdeur van haar woning aan de Noordergaard in Harmelen open om haar hond in de achtertuin te laten. Zij laat de deur op een kiertje, zodat de hond weer naar binnen kan. Zelf blijft zij binnen en hoort vervolgens haar hond grommen: zij ziet een man met een bivakmuts op, op haar afkomen. De man werkt haar tegen de grond en bindt haar met stevige tape vast en plakt haar mond af. Hij steelt haar bankpas, eist haar pincode en gaat ervandoor. Zij weet met de nodige moeite alarm te slaan.

Omschrijving

Agenten die een onderzoek in de omgeving instellen, zien een man op een fiets ervandoor gaan. Hij rijdt een doodlopende weg in. Laat de fiets (die hij uit de schuur van het slachtoffer had gestolen) achter en weet via een sloot te ontkomen. Ook de inzet van een politiehond en politiehelikopter leiden niet naar de verdachte.

Signalement verdachte