Babbeltruc en bankpasfraude

Op vrijdag 28 juni werd rond 14.00 uur bij een 88-jarige vrouw uit Middenbeemster aangebeld door een man die vertelde van het waterleidingsbedrijf te zijn. De man liep de woning in en bleef ongeveer 10 minuten binnen. Vervolgens verliet hij zonder gedag of iets te zeggen de woning.

Omschrijving

De familie van het slachtoffer kwam er later achter dat een bankpas en enkele sieraden waren verdwenen. Er bleek voor 1000 euro te zijn opgenomen bij een geldautomaat in Amsterdam (Mercatorplein) en voor 1440 euro aan kleding was gekocht in een kledingzaak in de Kinkerstraat.

Van de pintransacties bij het geldautomaat en de kledingwinkel zijn beelden. Hierop is een man te zien die geld opneemt en de kleding betaalt met de gestolen bankpas van het slachtoffer.