Straatroof nabij Centraal Station

Omschrijving

Het 41-jarige slachtoffer heeft die dag gewerkt in een winkel in de binnenstad. Na werktijd gaat hij met vrienden de stad in en flink na middernacht besluit hij naar Amsterdam Centraal te lopen om een bus te nemen richting huis. Nog voor hij bij het station is gaat het mis wanneer een man plotseling de telefoon uit de handen van het slachtoffer trekt. De verdachte is veel groter en forser dan het slachtoffer en hij loopt vrij rustig weg met de gestolen telefoon. Het slachtoffer loopt achter hem aan en ter hoogte van de Haarlemmersluis komt het tot een confrontatie. De verdachte mishandelt hierbij het slachtoffer en vervolgens gooit hij hem meters naar beneden de gracht in. Zonder zich verder te bekommeren om het welzijn van de 41-jarige man in het water, gaat de verdachte er vandoor. Dankzij de hulp van omstanders is het slachtoffer uit de gracht gehaald. Vanwege de hoge kademuur is het niet onrealistisch om te stellen dat het slachtoffer niet op eigen kracht uit het water had kunnen komen. De man heeft meerdere kneuzingen, zwellingen en een ontsteking in zijn longen overgehouden aan de beroving. Ook is hij erg ontdaan over wat hem is overkomen.

De recherche wil heel graag weten wie de verdachte is. Naast de beelden is het volgende signalement van hem bekend: