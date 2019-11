Brandstichting Mariottestraat Den Haag

Omschrijving

De brandweer was reeds ter plaatse en had de brand geblust. Na onderzoek is gebleken dat er brand is gesticht doordat er een brandbare vloeistof door de brievenbus is gespoten. In het nabijgelegen tankstation Esso is zes minuten voor de brandstichting een kleine hoeveelheid benzine getankt door een man en vrouw. Op camerabeelden zijn deze twee verdachten te zien.

