Steekincident Leidens Ontzet

Het slachtoffer was met drie vrienden in verband met de Drie Oktoberfeesten in het centrum van Leiden. Op camerabeelden wordt de groep getoond waarin de verdachte zat.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.